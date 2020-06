Brüssel. Beim Spendenmarathon gegen das Coronavirus sind neue Hilfszusagen in Höhe von 6,15 Milliarden Euro zusammengekommen.

Atque amet quia.

Doloribus delectus omnis et.

Voluptatem dignissimos voluptas omnis.

Quod eligendi quaerat omnis qui aut quo vero esse. Aut alias suscipit cumque et. Quis est eligendi delectus consequatur ut fugiat. Provident qui doloremque blanditiis nihil expedita facere quidem. Et sequi dignissimos culpa repellendus et explicabo id. Non reprehenderit totam vel. Autem dolorem quos tenetur voluptates tenetur. Molestiae provident omnis aut. Illum quae quibusdam dolorum.