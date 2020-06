Keine Quarantäne für Genesene!

Covid-19 unter dem Elektromikroskop.

NIAID-RML/AP

Berlin. Der Umgang mit Covid-19-Genesenen stellt die Politik vor ein Schein-Dilemma. Ein Immunitätspass für sie wäre ein Freifahrtschein aus jedem Lockdown, so würde die Ansteckung belohnt. Müssten aber auch sie in Quarantäne oder dürften nicht reisen - wie jetzt in Gütersloh - , wäre das Sippenhaft für Menschen, die das Virus nicht mehr verbreiten können.