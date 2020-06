Berlin. Ob Innenminister Horst Seehofer Anzeige gegen eine Journalisten der "taz" stellen wird, ist weiterhin fraglich. Die polizeikritische Kolumne der Journalistin erschien vor einer Woche. Darin ging es um ein Gedankenspiel, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht.

