Plakativ warb der DGB jahrelang für den Mindestlohn, jetzt fordert er eine Anhebung auf 12 Euro pro Stunde.

Jens Wolf/dpa/picture alliance

Osnabrück. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro die Stunde. Das ist viel zu wenig, meinen die Gewerkschaften und fordern eine außerordentliche Erhöhung auf 12 Euro. "Wenn die Mindestlohnkommission das aus eigener Kraft nicht hin bekommt, ist die Politik gefordert", so DGB-Vorstand Stefan Körzell im Interview mit unserer Redaktion. In einer Woche steht die Entscheidung an.