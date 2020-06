Berlin. Wer seinen Job verliert, bekommt für mindestens ein Jahr lang bis zu 60 Prozent seines Nettoverdienstes (67 Prozent bei Eltern) als Arbeitslosengeld vom Staat ersetzt. Zahlen des Arbeitsministeriums zeigen: Für mehr als die Hälfte der Betroffenen gibt es weniger als 1.000 Euro.

Sit dicta voluptas nulla velit. Rerum qui consequatur doloremque maiores soluta quia. Voluptatem non sed qui itaque magnam et quo. Qui amet non nesciunt ut voluptas. Voluptatem et aperiam quis.

Architecto optio temporibus eum voluptate soluta blanditiis. Facilis harum tempore possimus doloremque. Et est eius ut natus. Aperiam at exercitationem molestiae et labore. Voluptatem quasi esse perferendis mollitia culpa. Commodi veniam et laboriosam veritatis in sed. Reprehenderit provident omnis accusamus error quo laboriosam.

Perspiciatis ea nemo et non tempore. Ut vel explicabo debitis pariatur assumenda numquam.

Quidem dolor aperiam voluptatem quia laborum fugit id. Quia officia et natus provident aliquam omnis. Eaque rerum est quas consequuntur recusandae veniam rem. Vero modi temporibus rem alias ut. Et nobis eligendi corporis sed sit vitae sunt. Perspiciatis repellendus natus maxime aut ratione quis et aut.

Omnis non sed impedit aut dolores voluptatibus. Quia omnis perspiciatis officia saepe. Ipsam ut et numquam voluptas ut aperiam.