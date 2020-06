Berlin. Den EU-Partnern stehen schwierige Zeiten ins Haus. Wie soll die Finanzierung der EU-Wiederaufbauhilfen nach der Corona-Krise aussehen und wie der mittelfristige Finanzplan? In der Koalitionsspitze gibt es Beratungsbedarf.

Die schwarz-rote Koalition sieht die dauerhafte Überwindung der Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung als zentrale Aufgabe der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Das geht aus einem Papier der Koalitionsspitzen nach einem Treffen am Abend im Kanzleramt hervor.

„Mit der Covid-19-Pandemie steht die Europäische Union vor einer schicksalshaften Herausforderung“, heißt es in dem knappen Beschluss. Deutschland werde sich während seiner Ratspräsidentschaft „mit ganzer Kraft dafür einsetzen, diese Aufgabe gemeinsam und zukunftsgerichtet zu meistern und Europa wieder stark zu machen“.

„Leitgedanken“ der deutschen Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt, sollen demnach außerdem sein: „ein stärkeres und innovativeres Europa, ein gerechtes Europa, ein nachhaltiges Europa, ein Europa der Sicherheit und der gemeinsamen Werte, ein starkes Europa in der Welt“. Was das jeweils konkret bedeuten soll, geht aus dem Papier nicht hervor.