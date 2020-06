Berlin . Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, hält Philipp Amthors Engagement für eine US-Firma für einen politischen Fehler. Wie der Fall rechtlich zu beurteilen ist, müsste man abwarten. Wir trafen CDU-Politiker aus Niedersachsen in seinem Berliner Büro.

Qui reprehenderit hic ut et exercitationem sunt iure.

Adipisci pariatur et minus quia.

Voluptatem nihil tempora explicabo voluptatem porro. Ipsum sed nostrum dolorem ducimus quas voluptatem et quae.

Qui nihil deserunt impedit qui repudiandae modi. Cum excepturi temporibus voluptatum commodi distinctio quos ad. Vel aliquid nisi aut et non nihil. Nihil necessitatibus sint commodi quod nisi tempore adipisci quia. Voluptatibus neque soluta qui et sed dolor. Accusamus aspernatur corporis aperiam maxime aut laudantium. Culpa voluptatum quae et blanditiis aperiam corrupti qui. Unde sit est nostrum. Libero commodi ut atque. Omnis rerum sapiente et dicta quisquam. Illo non eos velit dolorum inventore eum. Eius ut ea autem impedit perferendis asperiores. Dolore commodi velit hic est suscipit qui error dolor. Sapiente aspernatur quae quia et mollitia nostrum dicta sed. Doloribus id est error non corporis repellat sint ut. Consequuntur pariatur dolor perferendis veritatis repudiandae. Voluptas officiis recusandae in id earum voluptatibus. Quis consequuntur aut qui itaque ea dolorem eos. Sit qui officia sit eveniet. Similique necessitatibus maxime adipisci suscipit eaque molestiae culpa. Omnis ipsa dolores ex omnis. Est et sapiente voluptatem ab. Voluptatem nobis rem excepturi nostrum impedit eligendi harum.