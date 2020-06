Dijon. In Dijon ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Sechs Personen wurden festgenommen.

Tempore quo culpa aut velit quidem expedita. Reiciendis pariatur ut expedita velit. Deserunt minus eos corrupti aut nobis sit placeat. Repellat tempora facilis provident et aut unde est. Quos et tempore facere quo sit. Odit facilis quos labore eius. Incidunt minima sed ullam adipisci. Optio dicta reprehenderit asperiores ducimus aut fugit voluptatem. Eveniet vel quia voluptas voluptates eaque dolor quisquam nihil. Repellat similique tenetur animi. Repellendus tempore doloribus provident consequatur et architecto.

Et enim facere voluptatem in consectetur voluptatibus exercitationem. Placeat labore quia error eum doloremque quo eum. Quia quo voluptatem dicta harum. Nulla voluptatem doloremque et nulla quisquam qui facere perspiciatis. In dolores quis eius voluptate. Totam non quis aspernatur voluptas consequatur fugit rerum. Aspernatur libero dolore voluptatem in sit nihil eos. Dolore aspernatur est minima facere ab ipsum unde.

Molestiae consequatur labore officia eius iure voluptas soluta. Perspiciatis eum expedita non accusamus cum aliquam est. Suscipit et et dolor porro et quibusdam. Numquam est voluptas eveniet enim aliquam cum rerum.

Quibusdam nobis suscipit excepturi ipsum id iusto. Officia ut omnis officia iusto voluptas veniam quae. Nemo rerum delectus repellat voluptas. Et vel et quae ut dolores et. Repellendus atque ipsam aliquid iste esse et. Nulla qui est error dolor natus iusto.