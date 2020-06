Der damalige US-Sicherheitsberater John Bolton (r) im Mai 2018 neben Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington. In seinem Buch hat Trumps Ex-Berater Bolton ein vernichtendes Bild des US-Präsidenten gezeichnet. Die Antwort lässt nicht lang auf sich warten: Für Mike Pompeo, Außenminister in der Regierung Trump, ist Bolton ein Verräter an Amerika.