Grünen-Vorsitzender Habeck will 2021 in den Bundestag

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, will 2021 als Abgeordneter in den Bundestag einziehen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Guido Kirchner/dpa

Berlin. Als Robert Habeck an die Grünen-Spitze rückte, gab er schweren Herzens seinen Ministerposten in Schleswig-Holstein auf. Seitdem ist der Parteichef ohne Amt oder Mandat. Das will er ändern - und 2021 in den Bundestag einziehen. Das hat Folgen.