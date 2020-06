Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Bundespolizisten vorerst nicht mehr nach Berlin zu Einsätzen schicken. Foto: Tobias Schwarz/AFP-Pool/dpa

Berlin. Die Kritik am Antidiskriminierungsgesetz in Berlin wächst weiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer will Bundespolizisten vorerst nicht mehr nach Berlin zu Einsätzen schicken. Die Gewerkschaft der Polizei will wissen, welche Folgen das Gesetz für Polizisten hat.