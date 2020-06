Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt zum Treffen des Kabinetts im Bundeskanzleramt. Foto: Tobias Schwarz/AFP-Pool/dpa

Tobias Schwarz/AFP-Pool/dpa

Berlin. „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“, kündigt Finanzminister Scholz an. Die Bundesregierung will die Konjunktur wieder ankurbeln. Dafür sollen Kredite in einer Höhe her, die manche schwindelig macht.