Der Angeklagte (r) wird am ersten Tag des Prozesses mit Mundschutz in einen Gerichtssaal des Oberlandesgerichts gebracht. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images Europe/Pool/dpa

Frankfurt am Main. Der Prozess um dem Mord am nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke läuft. Der erste Prozesstag in Frankfurt verläuft zäh. Das liegt vor allem an den Verteidigern der beiden Angeklagten.