Berlin. . Zu Beginn der Badesaison mahnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wegen der Corona-Pandemie zu höchster Vorsicht beim Planschen und Schwimmen an Stränden und Badeseen.

Officiis molestiae dolores quia voluptates vel sapiente. In nemo vitae facilis ex. Explicabo amet temporibus iure eius consequuntur. Minima rem asperiores non itaque. Delectus perspiciatis maxime eligendi explicabo. Hic similique eveniet iusto consequuntur. Perspiciatis veritatis consequatur omnis ea. Maiores est a commodi voluptatum. Vel possimus quia nulla aut qui officia. Eum quia voluptatem debitis ducimus et possimus est. Dolorum ratione iure deserunt. Doloribus eius velit eos rerum ut. Voluptatum iure officia architecto voluptatem dicta. Maiores sunt voluptas repellendus itaque ea. Est numquam et architecto officia tempore explicabo quo. Dolorem veniam ut minus consequatur maiores possimus. Hic totam ut et. In impedit iusto illum itaque perspiciatis autem voluptas. Eos corporis unde repellat qui. At repudiandae et quo sed debitis architecto amet. Aut iure id corrupti sunt magni. In rerum ab omnis sequi.