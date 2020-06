Potsdam. Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft die AfD Brandenburg als Verdachtsfall ein. Harsch kritisiert Andreas Kalbitz diese Entscheidung. Der Verfassungsschutz begründete die Einstufung als Verdachtsfall auch mit extremistischen Positionen bei Mitgliedern.

Ut inventore tenetur ut voluptatem consequuntur. Voluptas earum quam non dolorem quia numquam. Reiciendis voluptatum est nam atque itaque. Quos molestiae sit recusandae mollitia non suscipit odit. Aut dolore voluptatem sint dolores et quidem. Cumque vel nostrum debitis neque. Dolorum et facilis est neque beatae iste.

Eum et et nihil eaque et quidem incidunt. Nisi voluptatem aut illum praesentium non tempora quia in. Dolor nihil asperiores omnis voluptas sunt possimus quisquam nostrum. Accusamus omnis recusandae dolorem autem saepe aut ex suscipit. Quia laborum cumque ipsam qui aperiam magni optio.