Reisen in Corona-Zeiten: Bitterer Beigeschmack

Ein Bild wie aus früheren Tagen: Nachdem Reisen in 27 europäische Länder wieder möglich sind, warten am größten Flughafen Deutschlands in Frankfurt am Main Flugreisende aufs Einchecken.

Arne Dedert

Osnabrück. 27 europäische Länder stehen Touristen wieder offen, vielleicht bald noch mehr. Doch so froh Reisefans über die Lockerungen sind, so ärgerlich sind viele, die hinter Geld oder Gutscheinen herjagen müssen, weil ihre Reise coronabedingt ausfallen musste. Dass einige der Branche es ihren Kunden so schwer machen, ist allerdings weder statthaft noch clever.