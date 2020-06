Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Osnabrück. Nach dem Missbrauchsskandal von Münster kommen Maßnahmen zur Strafverschärfung in Fahrt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte am Wochenende an, Mecklenburg-Vorpommern werde „einen Antrag beim nächsten Bundesrat einbringen“.