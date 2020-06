Kabul. In Kabul hat es erneut einen Bombenanschlag gegeben. Diesmal war eine Moschee das Ziel. Das afghanische Innenministerium spricht von mindestens vier Toten.

In Afghanistans Hauptstadt Kabul sind bei der Explosion einer Bombe in einer Moschee mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch der Prediger, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit.

Acht weitere Menschen seien verletzt worden. Zunächst bezichtigte sich niemand der Tat. Der Anschlag ereignete sich im Westen der Stadt, wo mehrheitlich Schiiten leben. Bereits vor einem Monat gab es in der Nähe einen Anschlag auf ein Krankenhaus. Damals wurden mindestens 25 Menschen getötet, darunter Mütter mit neugeborenen Kindern. Niemand bekannte sich zu der Tat, die international für Entsetzen sorgte. Die USA beschuldigten jedoch die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS), die in Afghanistan neben den islamistischen Taliban aktiv ist.

Einen weiteren Bombenanschlag in einer Moschee vor zehn Tagen, bei dem ein Geistlicher getötet wurde, reklamierte der IS für sich. Immer wieder verübt der IS in Afghanistan Anschläge gegen Zivilisten und religiöse Minderheiten.

Unterdessen sind Friedensgespräche zwischen Regierung und Taliban geplant, um den Konflikt im Land zu beenden. Präsident Aschraf Ghani sagte am Donnerstag jedoch, dass die Gefahr durch Terrorgruppen wie IS und Al-Kaida in Afghanistan auch nach einem Frieden mit den Taliban nicht aufhören werde. Die innerafghanischen Friedensgespräche waren in einem Abkommen zwischen den USA und den Taliban vor rund drei Monaten vereinbart worden.