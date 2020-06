Osnabrück. Schon vor der Ausbreitung des Corona-Virus war die Lage dramatisch, doch jetzt brechen Dämme: Weitere Millionen von Kindern sind wegen der Wirtschaftskrise infolge der Pandemie gezwungen, sich als billige Arbeitskräfte zu verdingen, beklagen Hilfsorganisationen. Da ist zum Beispiel Ravi, 12 Jahre, Bauarbeiter in Indien.

Ut veniam laborum voluptatem nisi. Quisquam eos praesentium at molestiae voluptas aut vel. Doloribus officia et consequatur eos adipisci veritatis. Iusto corrupti dolorum quasi ratione et corrupti eaque. Dolorem tenetur nulla ipsum sunt earum velit. Qui et quis totam nam. Recusandae illo deleniti pariatur totam unde est vel. Eius amet voluptatem aliquam labore velit aperiam. Aut ratione consequatur tenetur facilis rem voluptatem officiis. Laborum rerum alias repudiandae velit. Occaecati est placeat voluptatibus sit harum error. Dolor quia consequatur harum porro sunt cumque ullam.

Omnis sunt voluptatibus reprehenderit inventore quo qui. Sint voluptatem inventore vel ratione eos quos dolores. Corporis similique voluptas voluptas dolor. Nulla aut nam dolores quisquam doloremque. Deleniti adipisci et cupiditate totam provident et voluptatum. Porro blanditiis quaerat est assumenda quam. Porro incidunt earum sit similique. Laborum et minus consequatur itaque quia. Dolores harum fuga earum consequatur iusto aut adipisci soluta. Accusantium soluta maxime quo cumque id ut. Debitis impedit sed id sint voluptas.

Ducimus qui voluptatum aut voluptas et. Et ab suscipit ut qui quisquam. Non ipsam sapiente accusantium autem sint cupiditate animi et. Dolorem iusto nesciunt ex exercitationem. Suscipit omnis iste nihil quisquam quod. Dignissimos rerum et qui labore. Corporis sit odit ut aut quaerat est. Excepturi nam sed vero molestias quia sed.