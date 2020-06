Strafrecht bei Missbrauch verschärfen? Die Realität ist komplizierter...

David Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Osnabrück. Wenn es um sexuelle Gewalt gegen Kinder geht, ballt sich bei vielen die Faust in der Tasche. Erste Reaktion auf einen Fall wie den in Münster: Die Forderung nach härteren Strafen. In der Diskussion schwingt der Wunsch nach Vergeltung mit und der nach Sicherheit: Ein solcher Gewalttäter möge nie wieder einem Kind schaden. Leider ist die Welt komplizierter. Die Gleichung „härtere Strafen gleich weniger Missbrauch“ geht nicht so einfach auf.