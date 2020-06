Osnabrück. Der Deutsche Richterbund (DRB) fordert „mehr Tempo bei der Digitalisierung der Justiz“. Gegenüber unserer Redaktion kritisierte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn: „Die Ausnahmesituation der Pandemie hat Lücken in der IT-Ausstattung der Gerichte offengelegt, die es zu beheben gilt.“

