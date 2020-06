Befindet sich die Friedenstaube bald im Tiefflug? Laut eines Berichts könnte die Corona-Krise den Frieden in einigen Region gefährden.

imago images/IPON

London. Laut dem am Mittwoch in London veröffentlichten Global Peace Index ist der Frieden in einigen Ländern aufgrund der wirtschaftlichen Lage – hervorgerufen durch die Corona-Krise – in Gefahr. Deutschland indes stieg auf dem Ranking der friedlichsten Länder um sechs Plätze nach oben seit dem vergangenen Jahr und steht nun an 16. Stelle.