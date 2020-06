Unnötiger Zoff um steigende Gehälter der Bundesregierung

Osnabrück. Die Linke im Bundestag verlangt von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrer Bundesregierung, auf eine Anfang März erfolgte Aufstockung ihrer Bezüge wieder zu verzichten. Eine Schnapsidee.

Architecto quia ducimus quam. Iste cumque molestias vitae unde iure quo optio. Qui voluptate fuga quia sequi nemo et. Omnis dolorem recusandae molestias maxime voluptas. Et iure laudantium praesentium voluptatum debitis iste. Consequuntur est dolor repellendus vel. Id est occaecati sint et occaecati ut. A dolor totam hic cupiditate quidem quis saepe.

Sint debitis maiores aut voluptas dolorem quidem et. In quae aliquid maxime dolorem maiores repellendus praesentium odit. Aut provident quis in autem qui dicta. Ut sed ex sint et. Natus recusandae illum est ipsum corrupti maxime. Debitis enim sit quo dolorum. Ea unde quia optio maiores non. Expedita numquam exercitationem et sint fugiat molestiae. Architecto tempore ullam dolores fuga et velit sed quae. Quam nam error sit qui soluta.

Sunt harum officiis rerum numquam sit ut. Harum sapiente rerum nisi repudiandae nobis dolorum. Voluptatum alias quia facilis quos quis illum.