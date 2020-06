Zur „Black Lives Matter“-Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am Samstag kamen Tausende Teilnehmer. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Zehntausende sind am Wochenende in Deutschland gegen Rassismus auf die Straßen gegangen. Die Bundesregierung begrüßt das zwar. Der Regierungssprecher erinnert aber an die Regeln zum Infektionsschutz.