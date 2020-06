Osnabrück. Die schockierenden Taten haben die Ermittler fassungslos zurückgelassen, die eingesetzte überaus professionelle Aufnahme- und Verschlüsselungstechnik brachte die Polizei an ihre Grenzen: In Nordrhein-Westfalen haben die Behörden ein Kinderschänder-Netz entdeckt. Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, fordert mehr Aufklärung und bessere Vorbeugung.

