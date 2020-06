Verlegung von US-Truppen? Überflüssiges Manöver

US-Präsident Donald Trump will offenbar Truppen aus Deutschland abziehen. Das berichteten mehrere Medien.

Shealah Craighead/www.imago-images.de

Osnabrück. US-Präsident Donald Trump will die Präsenz der amerikanischen Truppen in Deutschland deutlich reduzieren. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Es ist das nächste Manöver Trumps in einer Reihe von Entscheidungen, die das deutsch-amerikanische Verhältnis belasten.