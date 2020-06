Silent Protest gegen Rassismus im Osnabrücker Schlossgarten.

Jörn Martens

Osnabrück. Zehntausende Menschen haben am Wochenende in mehreren deutschen Städten vorwiegend friedlich gegen Rassismus demonstriert. Anlass der Demos war der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. Rassismus ist aber nicht bei weitem kein rein amerikanisches Problem.