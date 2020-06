Washington D.C.. Schon seit längerer Zeit fordert US-Präsident Donald Trump eine Reduzierung von US-Truppen im Ausland. Mehrere Medien berichten nun, dass aus Deutschland 9500 Soldaten abgezogen werden sollen.

