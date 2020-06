Brüssel/London. Kurz vor Abschluss der vierten Verhandlungsrunde über ein Brexit-Anschlussabkommen sieht es nicht gut aus. Brüssel pocht auf Prinzipien, die London nicht will. Kommt ein Durchbruch im Herbst?

Bei den stockenden Gesprächen über ein Abkommen für die künftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel hofft die britische Seite noch im Sommer auf einen Kompromiss auf höchster Ebene.

Das sagte ein hochrangiges Mitglied des britischen Verhandlungsteams am Freitag vor Journalisten in London, nachdem auch die vierte Gesprächsrunde zwischen Vertretern der EU und Großbritannien ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen war.

Keinesfalls sollten sich die Verhandlungen bis in den Herbst hineinziehen, bevor ein Durchbruch erkennbar werde. „Diese Situation können wir nicht zulassen“, sagte der Regierungsbeamte. Die Wirtschaft brauche bereits eher Gewissheit darüber, wie es nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel weitergehe.

Knackpunkte der Gespräche sind weiterhin die Themen Fischerei und die Forderung der EU nach gleichen Wettbewerbsbedingungen. Brüssel will verhindern, dass britische Unternehmen von zollfreiem Zugang zum europäischen Markt profitieren und die heimische Konkurrenz mit unfairen Mitteln unterbieten. London will sich aber nicht den europäischen Regeln für Umweltstandards, Arbeitnehmerrechte und Staatshilfen unterwerfen.

Ein möglicher Ausweg, so der Regierungsbeamte, könnte darin liegen, für einzelne Warengruppen Zölle in Kauf zu nehmen, beispielsweise bei Agrarprodukten. Die Gespräche müssten jedenfalls intensiviert werden und wenn möglich, statt wie bisher in Videokonferenzen, bei realen Treffen stattfinden. Dafür seien auch kleinere Verhandlungsteams nötig. Bisher hatten von beiden Seiten jeweils bis zu 50 Unterhändler an den Verhandlungen teilgenommen.

Geplant ist noch im Juni ein Gespräch zwischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Charles Michel. Wann genau der Gipfel stattfindet, ist noch unklar.

Kurz vor Ende der vierten Verhandlungsrunde über einen EU-Handelspakt mit Großbritannien hatte sich der SPD-Brexit-Experte Bernd Lange pessimistisch geäußert. Großbritannien bewege sich bei zentralen Fragen so gut wie nicht, sagte der Europaabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.