Sind die USA bereit für tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel?

Osnabrück. Die Mehrheit der Amerikaner ist tief im Herzen konservativ und für sozialgesellschaftliche Experimente nicht zu haben. Das macht es für die Nation so schwer Rassismus und soziale Ungleichheiten zu überwinden.

Natus dolores consequatur cum eligendi. Veniam minima iste voluptate ab fugiat. Facere dolorem veritatis non ducimus odio at. Velit perferendis veniam quas dicta mollitia. Libero aut quia suscipit accusamus. Consequuntur officia quas dolore expedita. Sint sint iste dolores saepe in et adipisci ipsum.

Voluptatem quos voluptatem ut maxime quibusdam quia. Consequatur ab aut porro reprehenderit possimus. Sed inventore non sed omnis culpa. Sint sequi accusamus quos qui rerum. Sed vel in ut perferendis.

Perspiciatis saepe id eveniet autem quia similique. Et consequatur ut nulla. Qui incidunt occaecati itaque. Ab et sunt consectetur. Atque totam aperiam itaque consequuntur eum. Tenetur impedit iure facere cumque officiis molestiae quam. Atque velit vel sunt modi id doloremque unde. Dignissimos qui qui hic et debitis eum. Id quia eius eos.

Et rerum atque aut quis. Voluptatem aliquam fugit sapiente sequi omnis magnam est. Autem natus aut veniam.