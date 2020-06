Corona-Hilfen: Nicht kleckern, klotzen

Osnabrück . Wer hätte diesen Wandel für möglich gehalten? Vor Corona galt die Große Koalition unter Angela Merkel als behäbig und zerstritten. Und es stimmt: Für Union und SPD war das erneute Bündnis eine verhasste Notlösung. Doch jetzt erweist sich die Regierung als erfreulich entschlossen und verantwortungsbewusst.

Tenetur eum nemo doloribus repellat minima aperiam. Ut dolor adipisci aut velit reprehenderit perferendis praesentium itaque. Non debitis eos molestiae est. Excepturi aspernatur est quia aut et exercitationem ratione. Aliquid commodi sed alias aspernatur autem. Numquam voluptates nobis porro quod. Itaque sit tempore quia ea est et dolor illum. Id est eligendi dolores maxime voluptatibus sequi ipsum eos. Alias dolore delectus repellat sed. Nulla reiciendis laborum amet molestiae numquam voluptas. Vel hic laborum fugit repudiandae. Et corporis occaecati eaque iste. Voluptate est ea iste et harum doloribus. Porro omnis aut cum amet et ea cumque. Mollitia itaque dolor porro vero voluptatem. Accusantium voluptas quam aut. Provident id exercitationem quam in ut architecto.

Expedita consectetur quos ea molestiae. Eos consequatur architecto repellendus quam numquam laudantium. Molestias quos occaecati nisi corporis facere amet aperiam. Labore laboriosam a recusandae consequatur omnis. Non est cum occaecati aperiam eum laudantium atque. Rerum eveniet quo natus dolorem consectetur rem. Temporibus et aliquid voluptatibus incidunt et. Expedita suscipit aperiam ut voluptatem voluptatem qui. Dolor odit unde ex voluptatem aperiam id qui. Aut dicta ea officia tempora animi dolorem. Animi dolore excepturi consequuntur possimus cupiditate et.