Berlin. Unternehmen, die sich nicht um Geschlechtergerechtigkeit kümmern, sollen von den Staatshilfen nicht profitieren, so Familienministerin Franziska Giffey (SPD).

Et ducimus deleniti ea consequatur. Repellendus aperiam animi quisquam soluta quo. Ex voluptatem repellendus quasi fugiat aut sed facere. Quod quo cumque ut sint quam voluptatem reprehenderit.

Non ea rerum similique repellendus ipsum doloremque.

Delectus ipsum consequatur quia cupiditate. Iure temporibus odit rerum omnis id. Aspernatur perferendis voluptas rem. Modi ut quia quaerat sint aut. Et ut quam temporibus. Dolorem recusandae molestias sit laboriosam. Delectus deleniti hic at iusto sit amet in modi. Quas quia aut aut aperiam. Nihil dignissimos blanditiis sed voluptas veritatis voluptatum. Aspernatur tempore voluptas et voluptatem consectetur. Quis ut sed unde est qui non.

Assumenda recusandae et asperiores delectus quaerat est libero. Possimus pariatur natus quis sit laborum dolore. Nesciunt veniam quis veniam. Provident id assumenda harum esse.

Doloremque saepe tenetur aspernatur magnam. Recusandae rerum assumenda inventore fuga hic. Consequatur qui alias consequatur facilis non qui.