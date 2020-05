Berlin . Künftig sollen bis zu 450 deutsche Soldaten nach Mali entsendet werden können, 100 mehr als bisher. Der Bundestags stimmt für ein neues Mandat bis Ende 2021.

