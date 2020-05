Der Soziologe und Philiosoph Jürgen Habermas. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Frankfurt. Die Corona-Krise scheint an so manchen Grundwerten der Gesellschaft zu rütteln. In einem internationalen Appell rufen Prominente nun zu einer „moralischen Revolte“ auf und warnen vor einer Spaltung nach Altersgruppen.