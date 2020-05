Osnabrück. In der Diskussion über die Wiederbelebung der Konjunktur haben sich die „Wirtschaftsweisen“ gegen eine Kaufprämie für Autos ausgesprochen. Der DGB ist demgegenüber für solche Prämien. Und dem Vernehmen nach bereitet die Bundesregierung sie auch bereits vor. Über das geplante Konjunkturpaket soll am 2. Juni der Koalitionsausschuss beraten.

