Osnabrück. Wer bekommt die Grundrente? Und vor allem: Wann kommt sie? Das ist angesichts des erwarteten großen Verwaltungsaufwands nach wie vor unklar. Die Unionsfraktion im Bundestag mahnt deshalb zu Transparenz und fordert, absehbare Verzögerungen im Gesetz zu benennen. Der DGB drängt indessen auf vereinfachte Verfahren.

