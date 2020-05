Markus Söder gibt am 18. Mai vor Beginn der CSU-Vorstandssitzung ein Statement ab. Beim jetzigen Parteitag wird er aus seinem Arbeitszimmer zugeschaltet. Foto: Peter Kneffel/dpa

Peter Kneffel/dpa

Berlin/München. Geld ausgeben oder in der Krise lieber zusammenhalten? In der Politik gibt es dazu zwei Schulen. Die Union will jetzt eine rote Linie ziehen.