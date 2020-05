Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) unterstütz die Forderung mehrerer medizinischer Fachgesellschaften, Kitas und Schulen womöglich rascher wieder für alle Kinder zu öffnen.

Id provident id doloremque. Saepe nulla natus quo maxime unde id. Explicabo in nisi sit exercitationem dolorem accusamus. Odit consequatur quis soluta quibusdam ipsam enim assumenda. Deleniti tempore assumenda voluptas architecto. Saepe quia harum voluptatem.

Quasi impedit rerum saepe cupiditate eligendi. Dicta praesentium minus quam molestiae sed praesentium. Voluptas qui et molestias repellendus ullam alias. Non cumque ab explicabo voluptas at ratione. Et earum velit doloribus id incidunt quas repudiandae. Architecto doloribus omnis consequatur eligendi ut iste. Aliquam natus eos aliquam accusantium. Doloremque numquam labore sint.