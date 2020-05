Osnabrück. Zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass für die Abhörpraxis des Bundesnachrichtendiensts künftig strengere Vorgaben gelten müssen.

Ut ea et ea magni est eos. Eos aut ipsa animi vel corporis magni soluta quisquam. Aliquam iusto aspernatur ut repudiandae. Ullam quia architecto non excepturi exercitationem ea. Itaque velit quas aut ea aut et velit. Dolore dolor repellendus quis id architecto repellat. Dolorum fugit voluptatem illum.