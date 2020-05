Kein Lichtblick in Sicht: Die Corona-Pandemie beschert der deutschen Handelsflotte düstere Aussichten.

imago stock&people

Osnabrück. Die deutschen Reeder kämpfen mit schweren Umsatzeinbrüchen infolge der Corona-Pandemie. Die Handelsflotte wird deshalb wohl weiter schrumpfen. Staatliche Hilfsgelder kommen bislang nur schleppend an - was laut dem Reederverband auch an den Banken liegt