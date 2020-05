Die AfD-Landtagsfraktion will ihren Chef Andreas Kalbitz halten. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Potsdam. Der Rauswurf von Andreas Kalbitz hat einen Machtkampf in der AfD ausgelöst. In Brandenburg will die Landtagsfraktion die Frage beantworten, ob Kalbitz sie weiter leiten kann. Kalbitz zeigt sich optimistisch.