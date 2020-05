Konstruktive Kritik ist in der Corona-Krise überlebenswichtig, Aluhüte nicht

Osnabrück . Kaum regt sich in Deutschland Protest, sind manche Sicherheitsbehörden und Innenpolitiker in heller Aufregung. Dabei täte Gelassenheit gut. Wenn einige Zehntausende gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, ist das Demokratie, nichts Beunruhigendes.

