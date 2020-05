Berlin. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden weniger Menschen abgeschoben. Linken-Politikerin Ulla Jelpke fordert einen generellen Abschiebestopp in der Corona-Pandemie.

