Höheres Bußgeld und dafür keine Fahrverbote bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 21 Stundenkilometern innerorts? Das plant Verkehrsminister Andreas Scheuer.

Martin Schutt/dpa

Osnabrück. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die Ende April in Kraft getretene Strafverschärfung für Tempoverstöße beim Autofahren wieder rückgängig machen – doch der CSU-Mann wird dabei im Bundesrat an den Grünen scheitern. Das ergibt eine Umfrage unserer Redaktion unter den grünen Verkehrsministern und Fraktionschefs in den elf Bundesländern, in denen die Partei mitregiert.