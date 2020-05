In der Kritik: SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken.

dpa/Gregor Fischer

Osnabrück . Die SPD hatte überragende Persönlichkeiten als Vorsitzende gehabt, keine Frage. Willy Brandt oder Gerhard Schröder etwa. Auch sie haben Fehler gemacht, aber sie waren sicherlich nicht fehl am Platz. Die neue Parteivorsitzende Saskia Esken produziert dagegen Fehler in Serie. Was ist aus der Partei bloß geworden?