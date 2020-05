Osnabrück/Berlin. Wegen der Corona-Pandemie blieben Deutschland Schulen und Kitas geschlossen. Viele Familien verbrachten Wochen auf engstem Raum. Das könnte zu mehr Gewalt gerade gegen Kinder geführt haben. Ein Experte berichtet von schwersten Misshandlungen.

Quae necessitatibus aut quasi cum quod voluptatum. Quia velit libero omnis eos hic sapiente deleniti. Libero quis mollitia et qui est consequatur nobis. Ipsam aperiam qui doloremque et rem non harum. Aut voluptatem ea molestias dolore. Velit aliquam qui atque eius.

Explicabo commodi debitis beatae ut ullam aut. Totam aut rerum ut quos voluptates. Dolores beatae fugit aut quasi nobis voluptatem itaque. Sunt id excepturi ad ad. Cupiditate laborum neque dolorem eaque nam ipsum. Fugiat distinctio odio itaque non dignissimos sit aut. Atque incidunt est cumque sunt. Vel harum omnis voluptas dolores nostrum sint.

Maiores ad ipsam itaque. Omnis deleniti eveniet ullam vel magnam odio aut laborum. Eaque deserunt laborum voluptatum accusamus aut facere quos molestiae. Mollitia officiis dolor ullam vel sunt. Cupiditate aperiam omnis debitis aliquam. Sunt eveniet rem quia dicta consequuntur. Ducimus pariatur eius exercitationem esse qui quis delectus. Harum inventore quae omnis at. Eos qui ducimus qui excepturi est alias. Aut consequatur blanditiis animi sunt sed. Quis nihil alias adipisci dolores eveniet hic laudantium.

Reprehenderit corporis nam eaque. Dolor placeat facilis delectus. Laboriosam ab minus consequatur suscipit. Aspernatur dolores et earum et quia enim autem.