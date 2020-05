Osnabrück. Der Dax stürzt ab, Steuerprognosen brechen krachend zusammen und Millionen Deutsche sind in Kurzarbeit: Es ist offensichtlich, welchen wirtschaftlichen Schaden das Coronavirus anrichtet. All das beeinflusst politische Entscheidungen über Verbote und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Aber welche Konsequenzen hat es, wenn ein Kind über Monate nur ein, zwei Tage pro Woche zur Schule geht? Ein Kommentar.

Odit ex nisi vel qui. Alias quae recusandae et et qui aut perspiciatis architecto. Dolor praesentium facere dignissimos esse in. Atque sequi quam et voluptas quos delectus. Asperiores ut unde ullam soluta et earum est vitae. Aperiam et odio itaque provident. Modi totam explicabo nulla ex labore libero. Officiis unde et ut.