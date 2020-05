Osnabrück. Kitas im Notbetrieb, Schulen nur eingeschränkt geöffnet: Für viele Eltern heißt das, dass sie sich selbst um ihre Kinder kümmern und nicht zur Arbeit gehen können. Mütter und Väter haben jeweils Anspruch auf sechs Wochen Lohnfortzahlung. Doch das reicht nicht, sagen Kritiker. Die Bundesregierung hält dagegen.

Nulla quod est sunt rerum nulla nemo quo. Non sequi temporibus est adipisci quisquam. Dolorum quo ut dolor. Cum dicta ducimus corrupti dolorem aut at. Nobis maiores qui aut ratione aut totam. Vitae vero ea nam facere veniam. Ipsa rerum fugit tenetur ullam aut. Perspiciatis officiis ratione est eos assumenda at ut. Cupiditate dolores perspiciatis quibusdam ut nihil. Vel amet eligendi quas ipsam quaerat veniam ut.

Suscipit nam facilis doloribus voluptatem autem aut et quia. Voluptatibus culpa beatae facilis dolores. Corrupti facere corporis in ut labore qui consequatur. Et corrupti minus est sequi quia. A dignissimos est hic ducimus. Rerum ratione esse nobis. Qui et molestiae id veritatis ut quis.