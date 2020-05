Die Steuerschätzung und die Stunde der Wahrheit

Finanzminister Olaf Scholz hat es schon lange gewusst: "Die fetten Jahres sind vorbei." Corona-Krise, Rezession und sinkende Steuereinnahmen verschärfen nun die Situation.

Michael Kappeler/dpa

Osnabrück. Steuerschätzungen - das waren in den vergangenen Jahren stets schöne Tag für die Finanzminister. Denn die Steuerquellen sprudelten immer stärker. Damit ist es nun vorbei. Corona-Krise und Rezession fordern ihren Tribut. Und so ist Streit absehbar: Was geht noch? Und was geht nicht mehr? Mit der Steuerschätzung am Donnerstag nähert sich die Stunde der Wahrheit und Klarheit. Ein Kommentar.