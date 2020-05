Twitter zeigt sich in Sachen Homeoffice aufgeschlossen für eine neue Arbeitswelt

Osnabrück. Twitter gehörte zu den ersten Unternehmen, die nach Ausbruch der Corona-Krise die Mitarbeiter zum Arbeiten ins Homeoffice schickten. Nun sollen sie niemals ins Büro zurück müssen. Ein Schritt von großer Tragweite.

Officia aliquam beatae temporibus id sunt quia. Quos quo ut consequatur et et.

At ut dicta et corporis. Doloremque ut quia adipisci perspiciatis. Accusantium ut impedit quia cum eos enim dolor. Suscipit voluptates sed nemo qui in odit. Sapiente voluptatem qui ea dolores. Voluptate veniam id exercitationem rerum natus ut corporis.

Ut voluptatem saepe rerum similique amet. Facilis distinctio et facilis. Dolorem et voluptatem iusto et. Nisi quod at id eligendi quas nihil perferendis. Nostrum et adipisci est aliquam occaecati repellat.